«Бо может стать американским Хабибом». Биспинг — о том, что Никал дерётся в главном карде

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг объяснил, почему американский проспект Бо Никал получил место в главном карде турнира UFC 300.

«У Бо Никала есть потенциал стать одним из величайших чемпионов, которых мы когда-либо видели. Он является американской версией Хамзата Чимаева, или Ислама Махачева, или Хабиба Нурмагомедова. Именно такую ​​родословную он имеет и демонстрирует до сих пор. Когда ты достигаешь уровня Бо Никала в борьбе, ты становишься особенным человеком. Когда я разговариваю с этим парнем и беру у него интервью, он прекрасно осознаёт, на что способен. Это не происходит из-за высокомерия или чего-то в этом роде. Просто потому, что он знает свой реальный уровень и понимает, насколько сильно должен работать. Это другой уровень.

Бо Никал — парень, которого с детства воспитывали в лаборатории. Послушайте, он прошёл через самые сложные тренировочные условия. Те тренировки, которые проходят борцы на таком уровне, безумны. Бо Никал способен стать американским Хабибом Нурмагомедовым.

У него есть потенциал стать доминирующим чемпионом в очень, очень долгосрочной перспективе. Потенциально он может войти в число величайших спортсменов в истории. Так что лига занимается его продвижением уже сейчас, давая ему место в главном карде. Если вам это не нравится, не смотрите, чёрт возьми!» — приводит слова Биспинга портал MMA Fighting.