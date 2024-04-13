Промоутер Джошуа назвал кандидата на бой с британцем

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, сообщил, что его подопечный может провести реванш с новозеландцем Джозефом Паркером в своём следующем бою.

«Мы можем увидеть этот реванш. Джошуа хочет подраться с Джозефом Паркером, но также хочет и бои, которые не являются выгодными. Ему просто нравится драться в хороших боях. И я знаю, что он хочет подраться с Паркером и Деонтеем Уайлдером. Также ходят слухи о бое с Чжан Чжилэем и, очевидно, с Филипом Хрговичем. Но два бойца, с которыми Джошуа жаждет сразиться — это Фьюри и Усик», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.