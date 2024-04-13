Менеджер Холлоуэя: Макс считает, что изобьёт Топурию

Тим Симпсон, менеджер бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американца Макса Холлоуэя, заявил, что его подопечный готов к поединку с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Он очень хочет подраться с Топурией. Он считает, что изобьёт его. Так сказал Макс», — сказал Симпсон в подкасте The MMA Hour.

Напомним, Топурия завоевал титул в феврале, на UFC 298 нокаутировав австралийца Алекса Волкановски во втором раунде.

Холлоуэй на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чен Сон Джона, более известного как Корейский зомби. На юбилейном турнире UFC 300 американец сразится с соотечественником Джастином Гэтжи. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ивента.