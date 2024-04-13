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Перейра набрал более 10 кг после официального взвешивания

Перейра набрал более 10 кг после официального взвешивания
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Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра набрал 12 килограммов после процедуры официального взвешивания.

Напомним, весовой лимит полутяжёлого веса составляет 93 килограмма.

Алекс Перейра имеет в своём активе девять побед и два поражения. В последнем поединке Алекс победил Иржи Прохазку на турнире UFC 295. Его следующий бой состоится завтра, 14 апреля, на турнире UFC 300. Оппонентом Перейры станет бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джамал Хилл. Для Перейры это будет первая защита чемпионского пояса.

Стоит заметить, что ранее Хилл победил единогласным решением судей наставника и тренера Перейры экс-обладателя титула UFC в весе до 93 кг бразильца Гловера Тейшейру.

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