Перейра набрал более 10 кг после официального взвешивания

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра набрал 12 килограммов после процедуры официального взвешивания.

Напомним, весовой лимит полутяжёлого веса составляет 93 килограмма.

Алекс Перейра имеет в своём активе девять побед и два поражения. В последнем поединке Алекс победил Иржи Прохазку на турнире UFC 295. Его следующий бой состоится завтра, 14 апреля, на турнире UFC 300. Оппонентом Перейры станет бывший чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории американец Джамал Хилл. Для Перейры это будет первая защита чемпионского пояса.

Стоит заметить, что ранее Хилл победил единогласным решением судей наставника и тренера Перейры экс-обладателя титула UFC в весе до 93 кг бразильца Гловера Тейшейру.