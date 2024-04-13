Холлоуэй — о рекордных бонусах на UFC 300: это сделает бой с Гэтжи ещё более жестоким

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй считает, что рекордные бонусы на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США) положительно скажутся на его предстоящем поединке с соотечественником Джастином Гэтжи.

«Я заряжен, меня ждёт бой с Джастином Гэтжи. И, как вы это любите, и как я люблю, это будет жестокий бой. А сейчас, когда на кону стоят $ 300 тысяч… Бог мой, он будет ещё более жестоким. Не могу дождаться», — сказал Холлоуэй на пресс-конференции.

Холлоуэй в своём последнем бою на UFC Fight Night 225 в августе нокаутировал корейца Чен Сон Джона, более известного как Корейский зомби. Гэтжи в июле на UFC 291 нокаутировал соотечественника Дастина Порье.

Ранее Холлоуэй назвал любимый бой с участием Гэтжи в UFC.