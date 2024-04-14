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Стерлинг победил Каттара на турнире UFC 300

Стерлинг победил Каттара на турнире UFC 300
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В ночь с 13 на 14 апреля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходит юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда американец Алджамейн Стерлинг встретился с соотечественником Келвином Каттаром.

UFC 2024. UFC 300, Лас-Вегас, США
Келвин Каттар - Алджамейн Стерлинг (W)
14 апреля 2024, воскресенье. 04:05 МСК
Келвин Каттар
Окончено
UD
Алджамейн Стерлинг

Бой продлился все три раунда и завершился победой Стерлинга решением судей. Таким образом, Стерлинг одержал 24-ю победу в смешанных единоборствах.

В главном событии турнира Алекс Перейра подерётся с Джамалом Хиллом. Также в рамках главного карда пройдёт поединок между бразильцем Чарльзом Оливейрой и россиянином с армянскими корнями Арманом Царукяном.

Основной кард UFC 300.

Бо Никал — Коди Брандейдж

Чарльз Оливейра — Арман Царукян.

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй.

Вэйли Чжан — Сяонан Янь.

Алекс Перейра — Джамал Хилл.

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