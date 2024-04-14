Ислам Махачев предложил организовать поединок Магомеду Анкалаеву с экс-чемпионом UFC

Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев предложил организовать поединок между экс-претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым с бывшим чемпионом UFC в дивизионе до 93 кг чехом Иржи Прохазкой за статус главного претендента на титул UFC.

«Анкалаев против Прохазки за звание претендента номер один», – написал Ислам Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, Иржи Прохазка на турнире UFC 300 одержал победу над сербом Александаром Ракичем техническим нокаутом во втором раунде.

Магомед Анкалаев, в свою очередь, в последнем поединке проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Бой завершился победой Магомеда Анкалаева нокаутом во втором раунде.