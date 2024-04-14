Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев предложил организовать поединок Магомеду Анкалаеву с экс-чемпионом UFC

Ислам Махачев предложил организовать поединок Магомеду Анкалаеву с экс-чемпионом UFC
Комментарии

Действующий обладатель титула UFC в категории до 70 кг россиянин Ислам Махачев предложил организовать поединок между экс-претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Магомедом Анкалаевым с бывшим чемпионом UFC в дивизионе до 93 кг чехом Иржи Прохазкой за статус главного претендента на титул UFC.

«Анкалаев против Прохазки за звание претендента номер один», – написал Ислам Махачев в своих социальных сетях.

Напомним, Иржи Прохазка на турнире UFC 300 одержал победу над сербом Александаром Ракичем техническим нокаутом во втором раунде.

Магомед Анкалаев, в свою очередь, в последнем поединке проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Бой завершился победой Магомеда Анкалаева нокаутом во втором раунде.

Материалы по теме
Прохазка техническим нокаутом одержал победу над Ракичем на турнире UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android