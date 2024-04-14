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Арман Царукян чуть не устроил потасовку во время выхода на бой

Арман Царукян чуть не устроил потасовку во время выхода на бой
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Топовый российский боец, представляющий Армению, Арман Царукян во время выхода к откагону попытался устроить потасовку с кем-то из болельщиков.

Однако ничего серьёзного не произошло, благодаря оперативным действиям охраны арены.

Напомним, Арману Царукяну предстоит поединок с бразильским бойцом и бывшим чемпионом UFC в дивизионе до 70 кг Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

В своём рекорде Арман имеет 21 победу и 3 поражения. В последнем поединке Арман нокаутировал в пером раунде американского бойца иранского происхождения Бенеила Дариуша.

Чарльз Оливейра, в свою очередь, имеет 34 победы и 9 поражений. Крайний раз Чарльз выходил в октагон на турнире UFC 289. Его соперником был Бенеил Дариуш, которого он победил нокаутом в конце первого раунда.

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