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Первый бой Чейла Соннена и Андерсона Силвы будет включён в Зал славы UFC

Первый бой Чейла Соннена и Андерсона Силвы будет включён в Зал славы UFC
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Сегодня, 14 апреля, на турнире UFC 300 руководство организации объявило о включении первого поединка между рекордсменом UFC бразильцем Андерсоном Силвой и американцем Чейлом Сонненом в Зал славы.

Напомним, первый бой между Силвой и Сонненом состоялся 17 августа 2010 года на турнире UFC 117. Силва смог одержать победу на последних минутах поединка, поймав Чейла на болевой приём. Стоит сказать, что до этого момента инициатива была на стороне американского бойца.

По итогам поединка руководство UFC присудило бойцам бонус в категории «Лучший бой вечера». Помимо этого, Андерсон получил бонус за «Лучший болевой приём вечера».

Спустя почти два года между бойцами состоялся реванш, в ходе которого победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Андерсон.

Фото: UFC

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