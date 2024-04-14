Волкановски отреагировал на яркий нокаут в бою Холлоуэя и Гэтжи за секунду до конца

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски отреагировал на результат поединка в лёгком весе (до 70 кг) между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем, который состоялся сегодня, 14 апреля, на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США). Холлоуэй нокаутировал Джастина за секунду до конца боя.

«Я же говорил вам не списывать его со счетов», — написал Волкановски на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, бойцы обменивались ударами на протяжении всего поединка, нанося друг другу немалый урон, явное преимущество оставалось на стороне Макса, который за несколько секунд до конца боя пошёл в размен ударами с Джастином и отправил его в глухой нокаут.

Напомним, ранее Макс Холлоуэй выступал в полулёгкой весовой категории.