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Оленичев: Холлоуэй всё контролировал, он опаснее Гэтжи

Оленичев: Холлоуэй всё контролировал, он опаснее Гэтжи
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Боец клуба «Архангел Михаил» Олег Оленичев прокомментировал поединок за титул BMF между бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи и экс-обладателем титула UFC в категории до 66 кг Максом Холлоуэем.

«Крутой бой. Когда соперник на последней секунде последнего раунда улетает в глухой нокаут… На протяжении всего боя было видно, что Холлоуэй опаснее в ударке. Гэтжи, конечно, постоянно огрызался, но Макс всё контролировал. И эта заруба в конце — не знаю, сколько в истории ММА было таких титульных боёв», — сказал Оленичев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, поединок между Холлоуэем и Гэтжи стал третьим по значимости на турнире UFC 300. Бой завершился победой Холлоуэя нокаутом за секунду до окончания поединка.

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