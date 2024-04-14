В ночь с 13 на 14 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) прошёл турнир UFC 300. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами поединков.

Результаты турнира UFC 300

Алекс Перейра победил Джамала Хилла нокаутом (раунд, 3:17) и защитил титул в полутяжёлом весе.

Вэйли Чжан победила Сяонянь Янь единогласным решением и защитила титул в минимальном весе

Макс Холлоуэй победил Джастина Гэтжи нокаутом (раунд 5, 4:59) и завоевал пояс BMF.

Арман Царукян победил Чарльза Оливейру раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Бо Никал победил Коди Брандейджа удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 3:38).

Иржи Прохазка победил Александара Ракича техническим нокаутом (раунд 2, 3:17).

Алджамейн Стерлинг победил Келвина Каттара единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Кайла Харрисон победила Холли Холм удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 1:47).

Диего Лопес победил Содика Юсуффа техническим нокаутом (раунд 1, 1:29).

Ренато Мойкано победил Джалина Тёрнера техническим нокаутом (раунд 2, 4:11).

Джессика Андраде победила Марину Родригес раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28).

Бобби Грин победил Джима Миллера единогласным решением (30-27, 30-25, 29-26).

Дейвисон Фигейреду победил Коди Гарбрандта удушающим приёмом (rear-naked choke) (раунд 2, 4:02).