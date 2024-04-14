Холлоуэй: Гэтжи несколько раз промахнулся, но после этих ударов мне стало больно от ветра

В ночь с 13 на 14 апреля мск на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) проходит турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня».

«Он несколько раз промахнулся, но после этих ударов мне стало больно от ветра. Вот как сильно он бьёт», — сказал Холлоуэй после боя.

Поединок завершился победой Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца и был признан лучшим боем вечера. Лучшими выступлениями вечера признаны бои с участием Макса Холлоуэя и Иржи Прохазки. Таким образом, Джастин Гэтжи и Иржи Прохазка получат бонусы в размере $ 300 тыс., Макс Холлоуэй за победу в двух номинациях — $ 600 тыс.

Теперь в активе Гэтжи 25 побед и пять поражений. У Холлоуэя 26 побед и семь поражений.