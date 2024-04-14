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Макс Холлоуэй заработал за карьеру более $ 1 млн бонусами

Макс Холлоуэй заработал за карьеру более $ 1 млн бонусами
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй заработал за свою карьеру в смешанных единоборствах уже более $ 1 млн только бонусами. Об этом сообщает известный журналист ММА Аарон Бронштетер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

По подсчётам, всего за карьеру 32-летний Макс Холлоуэй заработал $ 1,15 млн в виде бонусов.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) на турнире UFC 300 в лёгком весе Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи и завоевал титул BMF, или «самого опасного парня».

Лучшими выступлениями вечера признаны бои с участием Макса Холлоуэя и Иржи Прохазки. Таким образом, Джастин Гэтжи и Иржи Прохазка получат бонусы в размере $ 300 тыс., Макс Холлоуэй за победу в двух номинациях — $ 600 тыс.

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