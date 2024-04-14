«Я нокаутирую его в первом раунде». Магомед Анкалаев хочет бой с Перейрой в Абу-Даби

Экс-претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев поздравил бразильца Алекса Перейру с победой над американцем Джамалом Хиллом и предложил ему провести бой в Абу-Даби.

«Поздравляю, Алекс. Давай проведём бой в Абу-Даби. Я нокаутирую его в первом раунде. У этого мужика слабый подбородок», – написал Анкалаев на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Лас-Вегас (США) на турнире UFC 300 в главном поединке вечера Алекс Перейра в первом раунде нокаутировал американца Джамала Хилла в бою за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Ранее Магомед Анкалаев рассказал, что был вынужден отказаться от боя с Перейрой на UFC 300 из-за священного для мусульман месяца Рамадан.