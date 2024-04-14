«Макгрегор мой друг, моя очередь давать газ». Е. Тищенко — про анонс боя ирландца

Олимпийский чемпион по боксу, боксёр RCC Евгений Тищенко отреагировал на анонс первого за три года боя бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе, титулованного ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции по итогам турнира UFC 300 в Парадайсе (США) президент UFC Дана Уайт сообщил, что Макгрегор подерётся с Чендлером 30 июня на турнире UFC 303. Соревнования пройдут в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели.

«Макгрегор – мой друг, он был на моём последнем поединке. Он за меня газ давал, теперь моя очередь», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

35-летний Макгрегор не появлялся в октагоне с июля 2021 года. Тогда он сломал ногу в поединке с Дастином Порье.