Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Перейра не заинтересован в реванше с Прохазкой, он хочет бой с Анкалаевым

Перейра не заинтересован в реванше с Прохазкой, он хочет бой с Анкалаевым
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра после победы над Джамалом Хиллом заявил, что не заинтересован в реванше с Иржи Прохазкой, но пойдёт на него, если этого захочет UFC. Об этом сообщает аккаунт MMA Orbit на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Вместо повторного боя с чешским бойцом Перейра предпочел бы провести бой с экс-претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым.

Перейра отметил, что для него идеально было бы вернуться в октагон на UFC 301 через три недели, но он понимает, что это маловероятно.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 Алекс Перейра победил нокаутом в первом раунде американца Джамала Хилла и сохранил пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

Материалы по теме
«Я нокаутирую его в первом раунде». Магомед Анкалаев хочет бой с Перейрой в Абу-Даби
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android