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Фото: реакция комментаторов на победу Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца боя

Фото: реакция комментаторов на победу Холлоуэя прямым нокаутом за секунду до конца боя
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Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) состоялся турнир UFC 300. В одном из главных боёв вечера в лёгком весе сразились Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй. Они оспорили титул BMF, или «самого опасного парня».

Бойцы обменивались ударами на протяжении всего поединка, нанося друг другу немалый урон, явное преимущество оставалось на стороне Макса, который за несколько секунд до конца боя пошёл в размен ударами с Джастином и отправил его в глухой нокаут.

Теперь в активе Гэтжи 25 побед и пять поражений. У Холлоуэя 26 побед и семь поражений.

В главном поединке вечера в полутяжёлом весе бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг американец Джамал Хилл встретился с представителем Бразилии Алексом Перейрой. В бою за пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг Алекс Перейра победил нокаутом в первом раунде.

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