Фахретдинов отреагировал на развязку боя Холлоуэя и Гэтжи

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов прокомментировал исход боя Макса Холлоуэя с Джастином Гэтжи.

«Всегда удивительно, когда на последней секунде выигрывают досрочно. Если Макс победил Гэтжи, он уже шумит в лёгком весе. Но нужно у него спросить, где ему комфортно. Там же есть Ислам Махачев, у него много вариантов открывается новых», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, на «Ти-Мобайл Арене» в городе Парадайс (США) на турнире UFC 300 в лёгком весе Макс Холлоуэй прямым нокаутом за секунду до конца боя победил Джастина Гэтжи и завоевал титул BMF, или «самого опасного парня».

Этот бой был признан лучшим выступлением вечера, Холлоуэй получил за это бонус $ 600 тыс.