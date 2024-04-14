«Со всеми не подерёшься». Фахретдинов отреагировал на драку Царукяна с фанатом на UFC 300

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказал своё мнение о стычке Армана Царукяна с фанатом перед боем с Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.

«Нам в Бразилии тоже и пальцы показывали, и кричали. Со всеми же не подерёшься. Может ли от этого пострадать Арман? Думаю, нет», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня на турнире UFC 300 Арман Царукян победил бывшего чемпиона UFC в дивизионе до 70 кг Чарльза Оливейру раздельным решением судей. Поединок продлился все три раунда. При спорном первом раунде остальные два отрезка прошли с преимуществом Царукяна. У Армана в ММА 22 победы и 3 поражения.

Во время выхода к октагону Царукян устроил потасовку с кем-то из болельщиков, объяснив это тем, что тот показал средний палец и попытался ударить Армана.