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Ринат Фахретдинов: Алекс Перейра — отморозок. Что тут говорить?

Ринат Фахретдинов: Алекс Перейра — отморозок. Что тут говорить?
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов высказал мнение о дальнейших планах бразильца Алекса Перейры, победившего сегодня в рамках турнира UFC 300 Джамала Хилла.

«Алекс Перейра – отморозок. Что тут говорить? Кто для него дальше? Он хочет драться на UFC 301. Выходить на коротком уведомлении на пять раундов Анкалаеву вряд ли захочется. Возможно, таких шансов больше не будет. Поэтому рисковать он не будет. После Рамадана нужно какое-то время в себя приходить», — сказал Фахретдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Сегодня, в ночь с 13 на 14 апреля, в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 Алекс Перейра победил нокаутом в первом раунде американца Джамала Хилла и сохранил пояс чемпиона UFC в категории до 93 кг.

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