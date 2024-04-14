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Гэтжи сделал первое заявление после тяжёлого поражения от Холлоуэя

Гэтжи сделал первое заявление после тяжёлого поражения от Холлоуэя
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Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи прокомментировал досрочное поражение в поединке с соотечественником Максом Холлоуэем, состоявшемся на юбилейном турнире UFC 300.

Напомним, Холлоуэй победил нокаутом за секунду до окончания пятого раунда, завоевав титул BMF.
«Я в отличном настроении со своей семьёй. Спасибо всем за поддержку. Что за спорт. Макс Холлоуэй, ты – зверь. Поздравляю. Заслуженный двойной бонус», — написал Гэтжи в соцсети X (ранее Twitter).

Для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамах лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с соотечественником Дастином Порье и проиграл единогласным решением.

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