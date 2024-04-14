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«Было жёстко». Царукян высказался о запрещённом ударе ногой, нанесённым Оливейрой

«Было жёстко». Царукян высказался о запрещённом ударе ногой, нанесённым Оливейрой
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян прокомментировал эпизод своего поединка с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой, состоявшегося сегодня, 14 апреля, на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

Напомним, Оливейра нанёс запрещённый удар ногой в голову, лёжа на спине, из-за чего поединок был приостановлен.

«Потряс ли меня ап-кик? Это был жёсткий удар. Это было жёстко, хотя меня не болтало. Может, первые 5-10 секунд. Когда рефери спросил меня, как я себя чувствую, я ответил, что я в порядке. Меня просили коснуться носа… Не понимаю, зачем, я просто хотел продолжать. Я боец», — сказал Царукян на пресс-конференции.

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