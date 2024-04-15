Джастин Гэтжи опубликовал первое фото после тяжёлого нокаута

Американский боец UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастин Гэтжи поделился первым фото после досрочного поражения в поединке с соотечественником, Максом Холлоуэем, состоявшемся на юбилейном турнире UFC 300.

София Романо, спутница Джастина Гэтжи, в своей социальной сети опубликовала фотографию, на которой они оба находятся в ванной комнате после боя. На Гэтжи видны ссадины и синяки. Американский спортсмен сделал репост этой фотографии в своём профиле.

Фото: Фото из соцсетей Джастина Гэтжи

Напомним, Гэтжи проиграл бой Холлуэйю тяжёлым нокаутом за секунду до конца поединка.

Отметим, для 32-летнего Холлоуэя поединок с Гэтжи стал вторым в рамках лёгкого веса UFC. В апреле 2019 года он сразился с другим соотечественником, Дастином Порье, и проиграл единогласным решением. Теперь в активе Гэтжи 25 побед и пять поражений. У Холлоуэя 26 побед и семь поражений.

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