Пётр Ян побывал в исправительной колонии, где прошёл товарищеский футбольный матч

Российский боец смешанных боевых единоборств Пётр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46, где прошёл товарищеский футбольный матч между екатеринбургской командой «Титан – Трафик» и сборной осуждённых.

Перед началом матча Пётр Ян выступил для осуждённых с напутственной речью, в которой затронул тему пользы здорового образа жизни и занятий спортом.

Он говорил о том, как важно человеку развиваться духовно и физически, никогда не опускать руки и стремиться к новым вершинам.

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.