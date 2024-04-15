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Пётр Ян побывал в исправительной колонии, где прошёл товарищеский футбольный матч

Пётр Ян побывал в исправительной колонии, где прошёл товарищеский футбольный матч
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Российский боец смешанных боевых единоборств Пётр Ян побывал в невьянской колонии ИК-46, где прошёл товарищеский футбольный матч между екатеринбургской командой «Титан – Трафик» и сборной осуждённых.

Перед началом матча Пётр Ян выступил для осуждённых с напутственной речью, в которой затронул тему пользы здорового образа жизни и занятий спортом.

Он говорил о том, как важно человеку развиваться духовно и физически, никогда не опускать руки и стремиться к новым вершинам.

Напомним, в последнем бою Ян встречался с представителем Китая Сонг Ядонгом. Их поединок состоялся в ночь с 9 на 10 марта мск на турнире UFC 299 и открывал главный кард спортивного шоу. Пётр одержал победу единогласным судейским решением. Впоследствии стало известно, что во время подготовки россиянин получил травму. После самого боя также сообщалось о повреждении колена.

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