Тренер Волкова: Саня и Серёга не будут устраивать показательное выступление

Тарас Кияшко, тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова, дал комментарий по поводу предстоящего поединка его подопечного с Сергеем Павловичем.

«Саня и Серёга – профессионалы, заднюю никто не даст. Они не такие, чтобы устроить показательное выступление. Это будет позорно и неправильно. Если ты чего-то хочешь в этом спорте, нужно драться. К сожалению, всё сложилось так. 22 июня увидим, что получится», — приводит слова Кияшко «РБ Спорт».

Павлович провёл 20 боёв в смешанных единоборствах, 18 из которых завершились победой (15 — нокаутом, три — решением судей). 31-летний боец является чемпионом FNG в тяжёлом весе, а также четыре раза удостаивался премии «Выступление вечера» в UFC.

У Волкова 47 боёв в смешанных единоборствах. В 37 россиянин выходил победителем (24 — нокаутом, четыре — сдачей, девять — решением судей). Среди достижений 35-летнего бойца стоит отметить премию «Лучший бой вечера» и две премии «Выступление вечера».