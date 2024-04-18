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Александр Грозин проведёт поединок с экс-бойцом UFC

Александр Грозин проведёт поединок с экс-бойцом UFC
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25 мая в Сочи на площадке «Red Arena» состоится турнир бойцовской лиги «Наше Дело» — 83, в котором российский боец смешанного стиля (ММА), чемпион звёздного Гран-при «Наше Дело» Александр Грозин встретится с экс-бойцом UFC Алексом Оливейрой.

Александр Грозин имеет на своём счету 23 победы, четыре поражения и одну ничью по профессиональным правилам ММА.

В своём последнем поединке на турнире «Наше Дело» — 82 он нокаутировал во втором раунде чемпиона лиги Мири Садыгова.

Оливейра одержал 24 победы, 11 из которых в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), потерпел 14 поражений и завершил один бой вничью.

В своём последнем поединке бразилец уступил россиянину Александру Шлеменко удушающим приёмом в первом раунде.

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