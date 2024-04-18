Ти Джей Диллашоу: хочу, чтобы Алекс подрался с Томом Аспиналлом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался об успехах Алекса Перейры в UFC.

«Он завоевал пояс в среднем весе безумно быстро, просто взлетел на вершину. Затем Алекс стал чемпионом в двух весовых категориях. Сейчас он только укрепил свои позиции. Очень надеюсь, что ему разрешат драться в тяжёлом весе. Хочу, чтобы он подрался с Томом Аспиналлом

Но стоит сказать следующее — вы же видели, что он не очень хорош в партере. Алекс чемпион, но у него есть несколько пробелов в стиле, которые компенсируют его навыки в кикбоксинге. То, как быстро он освоил ММА, просто невероятно, но у него есть слабые места.

Очевидно, что он лучший кикбоксёр, который выступал в UFC. Что касается его борьбы и грэпплинга, которые нуждаются в улучшении, то он, вероятно, работает над ними. В его команде есть потрясающий джитсер Тейшейра, так что есть уверенность, что Алекс развивается», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.