Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ти Джей Диллашоу: хочу, чтобы Алекс подрался с Томом Аспиналлом

Ти Джей Диллашоу: хочу, чтобы Алекс подрался с Томом Аспиналлом
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу высказался об успехах Алекса Перейры в UFC.

«Он завоевал пояс в среднем весе безумно быстро, просто взлетел на вершину. Затем Алекс стал чемпионом в двух весовых категориях. Сейчас он только укрепил свои позиции. Очень надеюсь, что ему разрешат драться в тяжёлом весе. Хочу, чтобы он подрался с Томом Аспиналлом

Но стоит сказать следующее — вы же видели, что он не очень хорош в партере. Алекс чемпион, но у него есть несколько пробелов в стиле, которые компенсируют его навыки в кикбоксинге. То, как быстро он освоил ММА, просто невероятно, но у него есть слабые места.

Очевидно, что он лучший кикбоксёр, который выступал в UFC. Что касается его борьбы и грэпплинга, которые нуждаются в улучшении, то он, вероятно, работает над ними. В его команде есть потрясающий джитсер Тейшейра, так что есть уверенность, что Алекс развивается», — приводит слова Диллашоу портал Middle Easy.

Материалы по теме
«Вера просто был боксёрской грушей». Диллашоу — о поединке О'Мэлли — Вера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android