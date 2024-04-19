Тренер сборной России по боксу объяснил, в чём важность любительского бокса

Старший тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв считает, что важность любительского бокса заключается в том, что именно здесь боксёры могут сделать себе имя перед выходом на профессиональный ринг.

«Во-первых, сейчас и в любителях начали платить деньги. Например, за победу на чемпионате России дарят машину и сверху полмиллиона. У молодёжи уже есть стимул. И параллельно, если ты выиграл Россию, ездишь на международные турниры, тебя приглашают в профессиональные бои, то уже твой ценник выше. Всё равно плацдарм для прыжка — любительский бокс. Ты не можешь быстро его пройти. Чем больше ты здесь заработаешь медалей, тем больше будешь весить в профессионалах», — сказал Геннадий в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.