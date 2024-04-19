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Тренер сборной России по боксу: Канело забрёл не туда, Бивол его наказал и спустил вниз

Тренер сборной России по боксу: Канело забрёл не туда, Бивол его наказал и спустил вниз
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Старший тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв прокомментировал текущее положение в весовых категориях до 61 кг, до 67 кг и до 76 кг.

«В категории до 61 кг все почти интересные — Девин Хейни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Шакур Стивенсон зашёл в этот вес. Хотелось бы, чтобы эту четвёрку прогнали между собой, но их всё время друг от друга отводят. Видимо, бизнес, чтобы больше на них заработать. Также японец Иноуэ, тоже красавчик. В 67 кг есть Теренс Кроуфорд. Ну, понятно, что Канело есть, но он уже так… начал гулять по весам, забрёл не туда, Бивол его наказал и спустил вниз опять. И они ещё на Бетербиева хотели», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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