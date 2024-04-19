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Тренер сборной России по боксу: Усик мне нравится, но Фьюри выиграет

Тренер сборной России по боксу: Усик мне нравится, но Фьюри выиграет
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Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв поделился мнением о предстоящем поединке обладателя пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александра Усика, представляющего Украину. Их бой пройдёт 18 мая в Саудовской Аравии.

«Мне Усик тоже нравится. И стиль его. Это как раз манера, которую я предпочитаю. Он техничный, но Фьюри умеет пользоваться габаритами, он настоящий тяж. Усик поднялся из первого тяжёлого, он искусственный тяжеловес, а Тайсон… У него и габариты, он умеет пользоваться своим весом, может на ближней дистанции правильно навалиться, чтобы соперник уставал. Он неординарный боксёр, может и подраться, и подвигаться, чувствительный. Вроде и выглядит несуразно, у него бока там какие-то, таз шире плеч, но он подвижный. Поэтому, думаю, Тайсон всё же выиграет. Мне ещё нравится, что до боя он своих соперников съедает ментально. Его никто не смог переговорить. Того же Уайлдера он «съел» до боя. Он после этого и проигрывает, недавно бой провёл никакой. Хотя я смотрел, Усик считается фаворитом», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

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