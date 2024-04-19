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Тренер сборной России назвал боксёров, которые могут заявить о себе на мировом уровне

Тренер сборной России назвал боксёров, которые могут заявить о себе на мировом уровне
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Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв перечислил боксёров, которые способны громко заявить о себе на мировой арене. По словам Ковалёва, ими являются Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков и Альберт Батыргазиев.

«В 86 кг у нас боксирует Атаев. Он как раз может. Если опустится в полутяжёлый вес, то сможет конкурировать с теми же Биволом и Бетербиевым. У него стиль игровой, функционально хорошо развит. Всеволод Шумков ещё, темповой, многоударный боксёр. Альберт Батыргазиев уже по некоторым версиям в десятке находится», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Ранее Ковалёв поделился мнением о предстоящем поединке обладателя пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александра Усика с Украины.

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