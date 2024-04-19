Геннадий Ковалёв: Тим и Никита Цзю — копии отца, стиль такой же

Тренер сборной России по боксу Геннадий Ковалёв поделился мнением о сыновьях прославленного боксёра Константина Цзю – Тимофее и Никите. По словам Ковалёва, оба являются копией Константина.

«Вообще Тим и Никита — копии Константина Цзю. И стиль такой же, и бьют с дальней руки сильно. За вторым братом я ещё не очень слежу, но у Тимофея есть все шансы быть лидером. Главное, сделать сейчас реванш с Фундорой, но вроде там им нужно ещё по бою провести. С Себастьяном вроде хочет биться Эррол Спенс», — сказал Ковалёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

На счету Тима 24 боя и одно поражение на профессиональном уровне. В активе Никиты восемь побед в восьми поединках.

Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?