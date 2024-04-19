56-летний Олег Тактаров показал актуальную физическую форму

Именитый российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где продемонстрировал свои нынешние физические кондиции.

«Чуть схуднул после забега, но повторять не рекомендую. На полпути может что-нибудь тебе отказать. И тогда уже даже по набережной гулять не сможешь», — подписал фото Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В настоящий момент Тактарову 56 лет.