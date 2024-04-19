Спарринг-партнёр Макгрегора высказался о плане ирландца на бой с Чендлером

Британский боец смешанных единоборств и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Брендан Лонэйн поделился мнением о предстоящем поединке ирландца с американцем Майклом Чендлером. Их бой должен состояться 30 июня на турнире UFC 303.

«Думаю, Конор намерен нокаутировать Майкла Чендлера. Он слишком резкий и разносторонний боец. Конор слишком опытен», — приводит слова Лонэйна издание Mirror.

Конор присоединился к UFC в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Макгрегор не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.