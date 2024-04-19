Федерация бокса России доставила гуманитарную помощь в пострадавший от наводнения Оренбург

Федерация бокса России организовала поставку гуманитарной помощи в Оренбург, пострадавший из-за сильного наводнения. Об этом информирует пресс-служба организации.

Пострадавшим будет передано всё самое необходимое – одеяла, полотенца, продукты питания, моющие средства и не только.

«В оренбургском центре бокса мы пообщались с горожанами и выяснили, в чём именно сейчас особенно нужна помощь. Собранные вещи и продукты были переданы пострадавшим семьям, а Ахмедхан Адилов и Фёдор Чудинов провели мастер-класс для юных боксёров», — говорится в сообщении Федерации бокса России.

Напомним, паводки в Оренбургской области начались в конце марта. В начале апреля ситуация стала хуже после прорыва дамбы на реке Урал в Орске. В настоящий момент уровень воды начинает постепенно падать.