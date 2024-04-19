Биспинг объяснил, почему у Стрикленда будет преимущество перед Костой в их бою на UFC 302

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг высказался о предстоящем поединке между американцем Шоном Стриклендом и представителем Бразилии Пауло Костой. Он должен состояться на турнире UFC 302.

«Это будет сумасшедший бой. Я тренировался с Шоном Стриклендом. И могу сказать, что у него очень хорошие боксёрские навыки. Мы все это знаем. Когда он победил Адесанью, то показал лучшее выступление в карьере. Думаю, Пауло Коста бьёт сильнее, но у Шона есть преимущество в кардио. Давайте не будем забывать, что это пятираундовый бой. Это станет значительным преимуществом для Стрикленда. В арсенале Пауло есть самые разные удары, но всё это требует много энергии», — сказал Биспинг на своём канале в YouTube.