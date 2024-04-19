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«Александром вытрет пол». Чисора назвал боксёра, способного сейчас победить Усика и Фьюри

«Александром вытрет пол». Чисора назвал боксёра, способного сейчас победить Усика и Фьюри
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Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора высказал мнение, что Энтони Джошуа в настоящий момент способен победить Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Сейчас я бы поставил на Джошуа, если бы у него был бой с Фьюри. Его мощь будет слишком велика для Тайсона. Также следует не забывать, что Бен Дэвисон (тренер Джошуа. – Прим. «Чемпионата») очень хорошо знает Тайсона, поэтому я думаю, что Энтони бы победил.

Кроме того, Энтони бы сейчас вытер Усиком пол. Не думаю, что бой продолжался бы и шесть раундов. Однако, учитывая текущие рекорды и прошлые выступления, лучшим тяжеловесом в мире на данный момент является Усик. Он поднялся в супертяжёлый вес и покорил его. Ещё один поединок и он сможет доказать, что он лучший вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Чисоры DAZN со ссылкой на Crypto Casino LTD.

Главные победы Энтони Джошуа:

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