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Макгрегор показал актуальную физическую форму перед боем с Чендлером на UFC 303

Макгрегор показал актуальную физическую форму перед боем с Чендлером на UFC 303
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Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как проходит его тренировочный процесс. Соответствующие фотографии боец разместил на своей странице в социальных сетях. Макгрегор готовится к поединку с представителем США Майклом Чендлером. Их бой должен состояться 30 июня на турнире UFC 303.

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

Фото: Из личного архива Конора Макгрегора

В общей сложности на счету Макгрегора 28 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. На счету Чендлера 23 победы в ММА при восьми поражениях. И Конор, и Майкл в своих последних боях уступили американцу Дастину Порье.

Абдурозик устроил спарринг с Конором Макгрегором:

Ранее спарринг-партнёр Конора Брендан Лафнейн поделился мнением о его предстоящем поединке с Чендлером.

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