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«Я решаю, с кем, когда и где выходить в октагон». Топурия — Холлоуэю

«Я решаю, с кем, когда и где выходить в октагон». Топурия — Холлоуэю
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия ответил Максу Холлоуэю, который ранее предположил, что тот избегает боя с ним.

«Ты потерпишь достойное поражение от чемпиона, которого запомнят на всю жизнь. Я решаю, с кем, когда и где выходить в октагон. Если тебе не нравятся условия, уверен, Ортега пойдёт навстречу.

Завоевание этого пояса при сохранении моего титула укрепит моё наследие. Первый, кто завладеет обоими поясами. Первый, кто нокаутировал Волка, и, что, несомненно, произойдёт, когда мы будем драться, — я стану первым, кто усыпит тебя. Хочу тебя успокоить: бог никого не стыдит.

Единственное, что вызывает у меня сомнения, — это нокаутирую ли я тебя или заставлю постучать, проведя сабмишен. Теперь у тебя есть единственная вещь, которая поддерживает твою актуальность и гарантирует тебе денежный бой – пояс BMF», — приводит слова Топурии портал Bloody Elbow.

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