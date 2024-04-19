«Я отлично подготовился, лагерь прошёл вместе с Камбососом». Субханкулов — о бое с Череджи

Российские боксёры Артур Субханкулов и Павел Сосулин успешно прошли официальную процедуру взвешивания перед поединками на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Уфе.

Артур Субханкулов проведёт свой седьмой бой с Джеймсом Череджи за пояс чемпиона Европы по версии IBA в весе до 60 кг. На весах Субханкулов показал 59,92 кг, а Череджи – 59,22 кг.

Обладатель пояса чемпиона Европы по версии IBA в весе до 71 кг Павел Сосулин встретится с Улугбеком Собировым. Вес Сосулина составил 70,75 кг, а Собирова – 70,25 кг.

Артур Субханкулов поделился мыслями о предстоящем поединке с Джеймсом Череджи:

«Мандража у меня нет, но есть определённое волнение. Но думаю, оно присутствует у всех спортсменов. Для меня большая честь выступать на родной земле в бою за пояс чемпиона Европы IBA. Мне будет противостоять серьёзный соперник с большим опытом выступления по профессионалам. Битва у нас будет серьёзной, но я постараюсь выйти победителем и порадовать своих болельщиков. Приложу все усилия для этого! Считаю, что я достоин победы. Я отлично подготовился, лагерь прошёл в Австралии вместе с Джорджем Камбососом», — приводит слова Субханкулова Федерация бокса России.

Павел Сосулин высказался о готовности к бою с Улугбеком Собировым:

«Я готов на 150%. Была проделана большая работа. Хотя до последнего момента мой бой был под сомнением – как вы знаете, были смены соперников. Я соглашался на любую оппозицию даже из другого веса. Мне нужно было избежать простоя. Не могу сказать, что смена соперника как-то выводит из себя. Да, мы готовились под одного оппонента, но я спарринговал с ребятами, которые крупнее меня. И сейчас совпало, что и соперник будет из категории повыше. Уверен, что мы с Собировым закатим отличный бой», — приводит слова Сосулина Федерация бокса России.