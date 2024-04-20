Шамиль Мусаев нокаутировал Логана Сторли на турнире PFL 3 в Чикаго

Сегодня, 20 апреля, российский боец Шамиль Мусаев одержал победу нокаутом в поединке с американцем Логаном Сторли на турнире регулярного сезона PFL 3 на «Винтраст-Арене» (Чикаго).

За свою профессиональную карьеру Мусаев провёл 15 боёв, в которых одержал 14 побед (восемь нокаутом, две сдачей и четыре решением судей). Среди достижений у 30-летнего спортсмена чемпионство Европы по ММА – 2016 и чемпионство мира по ММА – 2017.

На счету Сторли 15 побед в 18 проведённых боях (девять нокаутом, шесть решением судей). Среди ярких индивидуальных достижений стоит отметить победу на чемпионате мира Bellator MMA в полусреднем весе.

Лига профессиональных бойцов (PFL) — американская лига смешанных единоборств, основанная в 2017 году и запущенная в 2018-м. Это первая крупная организация ММА, в которой отдельные спортсмены соревнуются в регулярном сезоне.

PFL проводит бои в шести весовых категориях: полулёгкий, женский лёгкий вес, лёгкий, полусредний вес, полутяжёлый вес и супертяжёлый вес.