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Шамиль Мусаев нокаутировал Логана Сторли на турнире PFL 3 в Чикаго

Шамиль Мусаев нокаутировал Логана Сторли на турнире PFL 3 в Чикаго
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Сегодня, 20 апреля, российский боец Шамиль Мусаев одержал победу нокаутом в поединке с американцем Логаном Сторли на турнире регулярного сезона PFL 3 на «Винтраст-Арене» (Чикаго).

PFL 2024. PFL 3, Чикаго, США
Логан Сторли - Шамиль Мусаев (W)
20 апреля 2024, суббота. 06:00 МСК
Логан Сторли
Окончено
KO
Шамиль Мусаев

За свою профессиональную карьеру Мусаев провёл 15 боёв, в которых одержал 14 побед (восемь нокаутом, две сдачей и четыре решением судей). Среди достижений у 30-летнего спортсмена чемпионство Европы по ММА – 2016 и чемпионство мира по ММА – 2017.

На счету Сторли 15 побед в 18 проведённых боях (девять нокаутом, шесть решением судей). Среди ярких индивидуальных достижений стоит отметить победу на чемпионате мира Bellator MMA в полусреднем весе.

Лига профессиональных бойцов (PFL) — американская лига смешанных единоборств, основанная в 2017 году и запущенная в 2018-м. Это первая крупная организация ММА, в которой отдельные спортсмены соревнуются в регулярном сезоне.

PFL проводит бои в шести весовых категориях: полулёгкий, женский лёгкий вес, лёгкий, полусредний вес, полутяжёлый вес и супертяжёлый вес.

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