Стал известен следующий соперник Джамала Хилла

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джамал Хилл проведёт свой следующий поединок против топового представителя полутяжёлого дивизиона Халила Раунтри на турнире UFC 303, который состоится 29 июня.

Фото: UFC

Напомним, в последнем поединке, который прошёл 14 апреля на турнире UFC 300, Джамал Хилл провёл поединок против действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейры. Поединок стал главным событием вечера и завершился победой Перейры нокаутом в первом раунде.

Халил Раунтри, в свою очередь, идёт на серии из пяти побед. В последнем поединке, который состоялся 9 декабря на турнире UFC Fight Night 233, он встретился с бывшим претендентом на титул UFC в полутяжёлом весе Энтони Смитом. Халил одержал победу нокаутом в третьем раунде.