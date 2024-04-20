Иранский боец поп-MMA Али Хейбати пнул ногой ринг-гёрл перед поединком с Осипяном

Вчера, 19 апреля, на турнире Hardcore MMA 90 боец Али Хейбати перед поединком с Аркадием Осипяном нанёс удар ногой ринг-гёрл в область ягодиц, что вызвало резонанс в спортивном сообществе. Причины такого поведения Хейбати на данный момент неизвестны.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Сам поединок завершился досрочной победой Аркадия Осипяна техническим нокаутом в первом раунде.

Али Хейбати является известным бойцом в индустрии Поп-ММА. В последнем поединке, который состоялся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», он выходил драться против популярного бойца Артёма Тарасова. Встреча завершилась победой Хейбати единогласным решением судей.

Аркадий Осипян, в свою очередь, провёл предыдущий поединок на турнире Hardcore MMA 84 против Филиппа Косырева. Осипян уступил единогласным решением судей. Аркадия имеет в своём активе 11 побед и шесть поражений.