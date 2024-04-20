Лига Hardcore MMA приняла решение пожизненно отстранить Али Хейбати

Руководство лиги Hardcore MMA приняло решение оштрафовать и пожизненно отстранить бойца поп-ММА Али Хейбати за то, что тот пнул ногой ринг-гёрл перед боем с Аркадием Осипяном. Инцидент произошёл 19 апреля.

«Произошедшее в сегодняшнем прямом эфире выходит за все моральные и этические нормы. Никто не имеет никакого права трогать, а тем более бить персонал, сотрудников и партнёров Hardcore Media. И тем более подобное маргинальное поведение абсолютно недопустимо по отношению к женщинам.

Лигой было принято решение, что в контексте данной ситуации одних извинений, уже принесённых Али Хейбати, абсолютно недостаточно. Он будет оштрафован на свой гонорар, а вся сумма будет передана ринг-гёрл Марии.

Учитывая всю серьёзность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore», — сказано в заявлении пресс-службы лиги.