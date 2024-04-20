Боец поп-ММА Али Хейбати принёс извинения ринг-гёрл за удар ногой

Иранский боец поп-ММА Али Хейбати принёс извинения на камеру ринг-гёрл, которой нанёс удар ногой перед боем с Аркадием Осипяном на турнире Hardcore MMA 90.

Однако лига всё равно приняла решение оштрафовать бойца и пожизненно отстранить от выступлений на своих ивентах.

Али Хейбати является известным бойцом в индустрии поп-ММА. В последнем поединке, который состоялся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», он выходил драться против популярного бойца Артёма Тарасова. Встреча завершилась победой Хейбати единогласным решением судей.

Аркадий Осипян, в свою очередь, провёл предыдущий поединок на турнире Hardcore MMA 84 против Филиппа Косырева. Осипян уступил единогласным решением судей. Аркадий имеет в своём активе 11 побед и шесть поражений.