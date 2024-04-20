Варварский — Дюпин: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

20 апреля в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-79: Elite Fights, в рамках которого встретятся бойцы из России, Грузии, Армении, Узбекистана и Кыргызстана. Главным событием вечера станет бой между российскими спортсменами Ильёй Варварским и Максимом Дюпиным.
Не пропустите! Трансляции PFL, Rizin, Brave, серии ММА и Панкратиона смотрите в Okko!
29-летний Варварский является одним из старожилов ММА Серии – боец уже больше трёх лет находится в промоушене. Всего на счету Ильи шесть побед при двух поражениях и трёх ничьих в ММА Серии и общий рекорд 15-8-4 в профессиональной карьере.
Дюпин провёл в ММА Серии шесть поединков, в четырёх из которых одержал победу. Свой последний бой Максим провёл в октябре прошлого года, уступив Никите Чистякову в рамках турнира ММА Серия-73
Напомним, старт турнира намечен на 19:00 мск. Бой между Варварским и Дюпиным пройдёт в полулёгкой весовой категории.
* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanyoKZABS