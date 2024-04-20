Варварский — Дюпин: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

20 апреля в Москве состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-79: Elite Fights, в рамках которого встретятся бойцы из России, Грузии, Армении, Узбекистана и Кыргызстана. Главным событием вечера станет бой между российскими спортсменами Ильёй Варварским и Максимом Дюпиным.

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29-летний Варварский является одним из старожилов ММА Серии – боец уже больше трёх лет находится в промоушене. Всего на счету Ильи шесть побед при двух поражениях и трёх ничьих в ММА Серии и общий рекорд 15-8-4 в профессиональной карьере.

Дюпин провёл в ММА Серии шесть поединков, в четырёх из которых одержал победу. Свой последний бой Максим провёл в октябре прошлого года, уступив Никите Чистякову в рамках турнира ММА Серия-73

Напомним, старт турнира намечен на 19:00 мск. Бой между Варварским и Дюпиным пройдёт в полулёгкой весовой категории.

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