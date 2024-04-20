Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Этот парень бьёт, как грузовик». Холлоуэй — о силе удара Гэтжи

«Этот парень бьёт, как грузовик». Холлоуэй — о силе удара Гэтжи
Комментарии

Экс-обладатель титула UFC в полулёгкой категории Макс Холлоуэй рассказал, насколько сильно пробивает лоу-кики бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Джастин Гэтжи.

«Он надрал мне задницу. Моей икре уже намного лучше, хотя и остался синяк. Это было безумие. Этот парень бьёт, как грузовик, братан. Джастин наносит удары изо всех сил. Без вранья», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Fighting.

Напомним, поединок между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи прошёл 14 апреля на турнире UFC 300. Их бой был третьим по значимости событием вечера. Холлоуэй одержал победу нокаутом за секунду до конца поединка и стал обладателем титула BMF. В своём активе Благословенный имеет 26 побед и семь поражений.

Материалы по теме
Холлоуэй назвал величайший момент в своей карьере. Это не нокаут в бою с Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android