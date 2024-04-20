«Этот парень бьёт, как грузовик». Холлоуэй — о силе удара Гэтжи

Экс-обладатель титула UFC в полулёгкой категории Макс Холлоуэй рассказал, насколько сильно пробивает лоу-кики бывший временный чемпион UFC в лёгком дивизионе Джастин Гэтжи.

«Он надрал мне задницу. Моей икре уже намного лучше, хотя и остался синяк. Это было безумие. Этот парень бьёт, как грузовик, братан. Джастин наносит удары изо всех сил. Без вранья», — приводит слова Холлоуэя портал MMA Fighting.

Напомним, поединок между Максом Холлоуэем и Джастином Гэтжи прошёл 14 апреля на турнире UFC 300. Их бой был третьим по значимости событием вечера. Холлоуэй одержал победу нокаутом за секунду до конца поединка и стал обладателем титула BMF. В своём активе Благословенный имеет 26 побед и семь поражений.