«Не нужно так делать». Российский чемпион по боксу рассказал о подготовке к бою в Рамадан

Новый чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) россиянин Бахрам Муртазалиев рассказал о подготовке к титульному поединку с немцем Джеком Кулькаем, пришедшемуся на священный мусульманский месяц Рамадан.

Напомним, поединок бойцов состоялся 6 апреля в Германии и завершился победой Муртазалиева нокаутом в 11-м раунде.

«Если честно, я очень плохой пример мусульманина. Никому не советую драться во время Рамадана. Самое плохое, что в последние десять дней мне надо было молиться всю ночь, находиться в мечети, читать Коран. А я просто готовился к бою. Максимальный антипример. Я пример того, как человек не должен делать.

Я сказал менеджеру и промоутеру, что ощущение, будто меня повезли к нему на задний двор, чтобы он забрал пояс. Назначить бой на 27-й день поста было максимально неправильно и не по-джентльменски! Организм уже истощён, последние два килограмма мне пришлось делать в день боя. После этого ты же ничего не можешь сделать, нужно подождать до семи вечера, потом попить, поесть. Это реально было очень непросто», — приводит слова Муртазалиева Metaratings.

Всего на счету Муртазалиева в профессиональном боксе 22 победы (16 — нокаутом) и ни одного поражения.