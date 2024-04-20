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Мусаев: и маленькой подготовки хватит Минееву для победы над Глуховым

Мусаев: и маленькой подготовки хватит Минееву для победы над Глуховым
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Чемпион Hardcore FC Тимур Мусаев по прозвищу «Золотой» высказался о предстоящем кикбоксёрском поединке между соотечественниками Владимиром Минеевым и Константином Глуховым, который состоится 28 апреля в Ульяновске.

«Глухов закатывал крутые рубки, яркие бои. Помню, смотрел его бой с Александром Емельяненко на М-1. Но на данный момент, кончено, считаю Минеева фаворитом.

Всё-таки возраст играет большую роль в профессиональном спорте. Минеев моложе, опытнее. Другой вопрос ещё, как тренируется Минеев. Но думаю, что даже маленькой подготовки ему хватит, чтобы выиграть», — сказал Мусаев в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

На счету Констанина Глухова 52 боя в профессиональной карьере, в 35 из которых он одерживал победы.

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